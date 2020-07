Calciomercato, Matteo Rossetto ancora alla Chiavazzese '75

Altro importante tassello per la squadra di mister Pertel. "L’A.P.D. Chiavazzese ‘75 è lieta di annunciare ufficialmente la conferma per la stagione sportiva 2020/2021 del difensore Matteo Rossetto, classe 1997. Da molti anni Matteo veste la nostra gloriosa maglia e, in tutte le sue apparizioni, ha sempre dimostrato tenacia e determinazione, rendendolo così un difensore duttile e molto affidabile. Nelle stagioni trascorse sotto il campanile di Piazza XXV Aprile, Matteo ha compiuto una crescita calcistica esponenziale e solo un brutto infortunio ha rallentato la sua crescita. Ora però Matteo è pronto più che mai per iniziare una stagione da protagonista, al servizio della sua squadra".

MATTEO ROSSETTO Data di nascita: 22/07/1997 Ruolo: difensore

STATISTICHE STAGIONE 2019/2020 Presenze: 10

Le parole di Matteo Rossetto: “Ringrazio molto la società e il mister per la riconferma, tutt'altro che scontata. Non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni e soprattutto di rivedere i ragazzi con cui ho lottato con le unghie e con i denti per la Promozione. Sono pronto a togliermi molte soddisfazioni anche quest'anno assieme agli ai nuovi arrivati e dare anima e corpo per questi colori. "Chi non dà tutto non dà niente" è il motto della stagione passata e dobbiamo tenerlo bene a mente anche quest'anno. Forza Chiavazza sempre!”.