Furia (PD): "Il Partito Democratico aderisce e partecipa al percorso di Agenda 2031"

"Come più volte evidenziato a mezzo stampa nelle settimane scorse, il Partito Democratico aderisce e partecipa al percorso di Agenda 2031 rivolto a tutta la coalizione di centrosinistra. E' tempo di mettere insieme le migliori energie ed intelligenze, le elaborazioni più avanzate e raccogliere le sfide più ardue per invertire la tendenza e rendere Torino una città più forte, bella e giusta.

Ci vuole un'iniziativa aperta, uno spazio di confronto, un luogo che abbia l'ambizione di riunire una grande comunità di elettrici ed elettori che negli anni si è scoraggiata, magari allontanata. Va riaccesa una speranza, gettando ponti e superando steccati. Per questo invitiamo tutti coloro che sentono di avere qualche idea, qualche contributo da portare, qualche problema da segnalare, di scrivere a "partecipa@agenda2031.it" per intervenire all'appuntamento del 28 luglio dalle 18 al QR di via Quittengo.

Il Partito Democratico partecipa al percorso aperto con tutto il patrimonio di valori, storia, identità, competenze e di forza che rappresenta e che lo rende alle ultime elezioni europee del 2019, il primo partito della città. Contribuiamo a questo percorso aperto che si avvia il 28 luglio perché non ci sediamo sugli allori, non diamo per scontato l'esito delle prossime elezioni, sappiamo che la strada verso le amministrative del 2021 è ancora lunga e richiede un allargamento del campo, un sovrappiù di generosità. Vogliamo dire con orgoglio e umiltà: ci siamo e ci saremo per la nostra città". A riferirlo sono Mimmo Carretta, Segretario Metropolitano PD Torino e Paolo Furia, Segretario regionale PD Piemonte.