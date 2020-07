Franca Biglio presidente nazionale piccoli comuni sarà presente al workshop finale del Progetto Euro Lab

Al convegno finale del progetto EuroLab, si evidenziano due novità occorse nelle ultime ore: - la comunicazione della partecipazione in presenza al meeting da parte di Franca Biglio, presidente nazionale di A.N.P.C.I. (Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani) e la creazione della possibilità di seguire via streaming l’incontro (al link https://global.gotomeeting.com/join/760748269), stante il limitato numero di posti disponibili in sala a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

Ecco il nuovo programma del 31 luglio

16:00 Opening Modera i lavori: Matteo Lusiani – Esperto di Comunicazione

16:10 Saluti di apertura a cura del Comune di Benna – Promotore, Cristina Sitzia, Sindaco Saluti Istituzionali a cura della Regione Piemonte – Chiara Caucino, Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità Saluti a cura dell’Azienda Mosca Srl – Nicolas Mosca, Amministratore Delegato

16:30 Interventi Inquadramento del progetto e sue finalità - Comune di Benna, Cristina Sitzia, Sindaco Il valore aggiunto della rete partenariale del progetto – Comune di Cerrione, Anna Maria Zerbola, Sindaco Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio – Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare- Settore Politiche per i Bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale (intervento da confermare) Il nostro supporto a Euro-Lab – ANPCI, Franca Biglio, Presidente Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare Settore Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Euro-lab: il percorso formativo e la metodologia laboratoriale nel campo dell’europrogettazione – Agenzia eConsulenza, Gabriella Bigatti, Europrogettista e Project Manager Presentazione dei Lavori di Gruppo nati durante il percorso di Europrogettazione Euro-Lab (connessi ai Programmi “Europa per i Cittadini” e “Erasmus+”): -Alessandra Rosso – Comune Cerrione -Silvia Domeneghetti – Comune di Borriana -Filomena Flor – Comune Gaglianico

17.30 Presentazione del Book finale di progetto - Comune di Candelo, Paolo Gelone, Sindaco

17:40 Interventi di chiusura a cura di rappresentanti delle Autorità pubbliche locali.

17.50 Consegna degli attestati di partecipazione agli Allievi del percorso Euro-Lab.

18:00 Saluti finali e chiusura dei lavori. A seguito delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 saranno accettate in presenza fino ad un massimo di 40 persone. E’ gradita una conferma di partecipazione via mail a rag.benna@ptb.provincia.biella.it entro il 25 luglio.

Come anticipato in precedenza, sarà possibile seguire il convegno in remoto collegandosi al seguenti link a partire dalle ore 16 https://global.gotomeeting.com/join/760748269