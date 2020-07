Attimi di paura alle 12 circa di oggi venerdì 24 luglio, quando una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli si è recata in località Rovasenda in via Lenta, in una abitazione privata, per una fuga gas.

All’arrivo hanno verificato che un serbatoio di Gpl interrato stava provocando una vasta perdita del medesimo gas. Il rapido intervento della squadra è valso ad intercettare la fuga e alla messa in sicurezza di tutta la zona interessata.