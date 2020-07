Dal Nord Ovest - Sedicenne di Chieri scomparso da ieri sera a Diano Marina

Ricerche in atto a Diano Marina per un ragazzo di 16 anni, Dario, piemontese di Chieri in vacanza nella città degli aranci con i nonni, che alloggiano in viale Kennedy.

Il giovane sarebbe stato visto l'ultima volta ieri in tarda serata nella piazza del comune, in compagnia di alcuni amici che si sarebbero allontanati.

I familiari hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Diano Marina che lo stanno cercando con l'ausilio della Polizia locale e tutte le altre forze di Polizia sul territorio che che sono state allertate.