Supermercati presi di mira dai furti. Bloccata e denunciata una donna per merce inferiore ai 10 euro

I supermercati, specialmente in questi periodi, sono presi di mira con furti anche di piccola entità. Per non pensare a tutto quello che viene asportato senza che i dipendenti riescano a scoprire. Ieri è stato il caso di merce di abbigliamento per bambino dal valore molto esiguo (meno di 10 euro) a Vigliano.

La donna di origine moldava e residente nel cossatese è stata bloccata all'uscita del negozio con la refurtiva. Il responsabile, probabilmente esausto dalle frequenti situazioni di ammanco, ha allertato i Carabinieri che non hanno potuto fare altro che denunciarla per furto. La merce è stata recuperata e riconsegnata.