Professioniste della "tecnica dell'abbraccio" pizzicate dai Carabinieri di Biella

Brillante indagine dei Carabinieri di Biella che hanno dato volto e nome a due professioniste del furto con destrezza operanti nel Centro e Nord Italia. Le giovani rubano orologi e collanine con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" anziani. Due ragazze di origine romena, entrambe nomadi senza fissa dimora di età intorno ai 25 anni, sono state individuate e denunciate dai Carabinieri della sezioni operativa di Biella.

Nei giorni scorsi, a seguito di alcuni furti con destrezza in danno ad anziani, avvenuti a Biella e Candelo, i Carabinieri, hanno avviato sin da subito le indagini del caso. Dopo aver sentito i derubati, in merito alle modalità con cui erano stati perpetrati i furti, i militari sono riusciti a mettere in relazione i fatti di questi giorni con fatti analoghi verificatisi qualche anno fa sempre a Biella e che avevano portato alla denuncia per rapina di una delle ragazze.

A questo punto, ulteriori accertamenti hanno fatto sì che tassello dopo tassello, si arrivasse all'identificazione della complice. Le autrici dei furti, gravate da numerosi precedenti penali per fatti analoghi, sono state riconosciute dalle vittime e denunciate all'autorità giudiziaria. Le giovani si spostano frequentemente e velocemente per raggiungere le località individuate dove operare.

Avvertimento ai cittadini per la prevenzione. Qualora si notino e vedano ragazze dall'altezza di 1,65/170, capelli scuri e con chiaro accento con cadenza non italiana, non esitate ad avvertite i Carabinieri o chiamare il numero 112.