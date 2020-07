Presunto bacio da migrante a bimba di sei mesi. Indagini dei Carabinieri per capire cosa sia successo

Un episodio molto particolare ha portato Cavaglià alla ribalta nazionale. Saranno le indagini dei Carabinieri a stabilire se veramente il giovane di colore abbia baciato la bimba di pochi mesi, in braccio alla madre che stava aspettando il marito, all'esterno di un bar di Cavaglià. Il fatto, successo nella serata di alcuni giorni fa, ha assunto molta rilevanza richiamando l'attenzione dei maggiori media. Durante l'attesa, si sarebbe avvicinato il migrante con i fumi dell'alcol in corpo che stava camminando verso il centro di accoglienza. Dopo poche parole, avrebbe provato a dare un piccolo bacio alla neonata. Ma la donna si sarebbe allontanata iniziando ad invocare l'aiuto del consorte.

Ne è nata una discussione nella quale sarebbero partiti anche degli spintoni e la conseguente chiamata ai Carabinieri. In quell'orario il bar era frequentato e sarebbero diversi i testimoni presenti al fatto. La conseguente denuncia del padre della piccolina ha avviato l'indagine dei militari per scoprire cosa sia realmente accaduto in quei precisi istanti.

Tutto resta in sospeso in attesa dei riscontri del lavoro certosino dei Carabinieri. Al momento attuale non è certo e sicuro che il bacio ci sia stato davvero. Probabile un'esasperazione del gesto finalizzato magari a screditare una determinata classe sociale. Il fatto non è passato inosservato anche ai frequentatori dei social tanto che sono stati diversi i commenti nei quali gli utenti si sono domandati: "Ma se questo ipotetico gesto lo avesse compiuto un italiano, tutta questa storia sarebbe finita sui media nazionali?". Terminata l'indagine, sarà l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi prodotti dagli investigatori, a decidere come procedere.