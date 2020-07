Incidente stradale a Lessona: ferito scooterista

Un centauro è rimasto ferito nell'incidente successo a Lessona in via Maffei di fronte al bar. A scontrarsi un'automobile Fiat 600 con al volante una donna di circa 60 anni e uno scooter con in sella un uomo. Quest'ultimo è stato sbalzato sull'asfalto e dalle prime testimonianze, nell'impatto potrebbe essersi fratturato una caviglia.

Immediato l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che stavano transitando nelle vicinanze di ritorno da un altro intervento. L'uomo è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Accertamenti, viabilità e rilievi da parte dei Carabinieri.