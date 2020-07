Chiuso bar di Valle Mosso: violazioni norme per l'emergenza Covid 19

Chiuso per 5 giorni il bar di Valle Mosso ai sensi dell'art. 2 del DL 33/2020 per l'emergenza Covid 19. Probabilmente i controlli dei Carabinieri hanno messo in evidenza che il gestore non ha vigilato sul mantenimento delle normative predisponendo i tavoli senza garantire la sicurezza minima di un metro.

Non è il primo caso nel Biellese anche in città un noto locale del quartiere Riva è stato sanzionato nell’ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. LEGGI ANCHE "Servizio al tavolo senza mascherina così come i clienti".