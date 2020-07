Un anziano è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, intorno alle 11,30 in via Bertodano a Biella. L'uomo che ha riportato ferite lievi, è stato soccorso dall'equipe medica dell'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Ad investirlo è stata una Bwm serie 5 con al volante un uomo di 67 anni. La dinamica dell'incidente sarà stabilita dagli agenti della Squadra volante della Polizia intervenuti all'indirizzo.