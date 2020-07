Campiglia Cervo, Cordar risponde ai residenti sulle bollette dell'acqua

Cordar spa Biella Servizi in sintonia con il Sindaco Piatti Maurizio, intende fornire elementi utili per verificare la congruità delle bollette emesse alla popolazione del comune di Campiglia Cervo Capoluogo avvenuta il 14 maggio 2020 e a fornire indicazioni per risolvere, in collaborazione, eventuali anomalie: i consumi sono stati fatturati in base alle letture effettivamente misurate; in pochissimi casi non sono state rilevate le letture e il consumo è stato quantificato come da regolamentazione ARERA e cioè in base al consumo medio di categoria per l’uso specifico di quell’utenza; nel caso in cui l’utente abbia rilevato la lettura può comunicarla a Cordar che provvederà a prenderla in carico;

ARERA è L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Le sue funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; i consumi si riferiscono ad un periodo di 15 mesi: trattandosi di prima fatturazione a consumo, per rispettare la norma ARERA che dice che le bollette non possono avere data superiore a 45 gg dalla fine del periodo di fatturazione, avendo emesso la precedente bolletta a forfait fino a tutto il 31/12/2018, fatturando il 14/05/2020 il periodo di fatturazione, per non incorrere in sanzioni, è conteggiato dal 01/01/2019 al 31/03/2020; le bollette sono state emesse già rateizzate, in ogni caso il gestore può accordare rateizzazioni personalizzate con gli utenti;

gli utenti possono contattare il gestore per richieste di informazioni e reclami, le pratiche saranno gestite nel rispetto della qualità contrattuale, tracciate ed evase nei termini imposti da ARERA; in accordo con l’amministrazione comunale per la bollettazione in esame Cordar non procederà al sollecito dei pagamenti fino a che la spettabile utenza non sarà soddisfatta in tutte le richieste di spiegazioni e nella soluzione di eventuali problemi di gestione del servizio idrico; per motivi tecnici e gestionali passare dalla fatturazione a forfait alla fatturazione a consumo non è stato semplice, i tempi per gestire le pose, i lavori, le letture, le chiusure dei contratti a forfait, il caricamento delle anagrafiche per i nuovi contratti, l’incrocio con i dati catastali e fiscali (Catasto e Agenzia delle Entrate), le volture per successione, ecc. sono stati lunghi;

Cordar ha cercato di fare il più presto possibile nel rispetto però della qualità del servizio; sono stati calcolati acconti già consumati, per rispettare la periodicità di fatturazione, senza incorrere in sanzioni: periodicità di fatturazione significa che in base ai consumi di ogni singolo utente ARERA impone di emettere un numero minimo di bollette annue per ogni utente, nel caso di Campiglia Cervo Capoluogo le bollettazioni sono quasi tutte semestrali, alcune quadrimestrali: fino a 100 mc due bollette annue, 1^ semestre entro il 15/08, 2^ semestre entro il 15/02 dell’anno successivo da 100 a 300 mc 3 bollette annue, 1^ quadrimestre entro il 15/06, 2 quadrimestre entro il 15/10, 3^ quadrimestre entro il 15/02 dell’anno successivo, per consumi eccedenti i 300 mc la periodicità incrementa. Il servizio tecnico di Cordar ha monitorato le letture fatte con i contatori elettronici e ha rilevato che per 35 utenze su 256 fatturate, quelle con importi superiori a 300 euro, i consumi sono stati correttamente rilevati.

Al fine di valutare la congruità dei consumi, per utenti che hanno beneficiato fino a ieri della fatturazione a forfait, i consumi medi annui di ogni persona sono circa 75 mc; quindi ogni utente può verificare se ha consumato nella media, in base alle persone che compongono il nucleo famigliare, e ai tempi di consumo. Per pesare il totale in euro della bolletta ogni utente deve considerare: a) nell’ultima bolletta ricevuta per l’anno 2018 è stato rimborsato il deposito cauzionale riferito al contratto a forfait; in questa bolletta è stato riconteggiato il deposito secondo la delibera 86/13 di ARERA, pari al corrispettivo corrispondente a 3/12 di consumo annuo, (in assenza di consumi storici individuali si è assunto il dato medio di consumo di categoria), addebitato per il 50%, (la parte restante è divisa in due rate nelle bollette successive); il deposito è restituito in caso di attivazione di domiciliazione bancaria. b) sono stati addebitati euro 4,00 annui + iva (quindi riproporzionati in base al periodo di fatturazione e per numero di quote fisse) per la copertura di perdite occulte;

Cordar ha addebitato il costo a tutela dell’utente; in ogni caso se l’utente non vuole aderire al servizio può chiedere la disattivazione: si fa rilevare che la prassi evidenzia casi in cui a causa di perdite occulte la bolletta può diventare molto alta, parliamo di migliaia di euro; c) non sono stati addebitati costi né amministrativi, né tecnici, solo la marca da bollo di 16 euro obbligatoria per legge; le spese amministrative sono state addebitate solo nei casi di nuove attivazioni o volture. In ogni caso sono spese unatantum. Si invitano gli utenti che ritengono di non aver ricevuto la bolletta congrua, a rivolgersi al gestore per chiarimenti, utilizzando i seguenti canali (validi fino al 31/7/2020, definiti nell’ambito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza “Coronavirus”, per il periodo successivo saranno comunicate le eventuali variazioni sul sito, i media)

servizioclienti@cordarbiella.it

segreteria@pec.cordarbiella.it

dalle ore 8.15 alle ore 16.15:

per pratiche di voltura, allaccio, nuovi contratti, disdette 0153580022 – 0153580029 – 0153580003 – 0153580018

per pratiche relative a rateizzazioni e bonus 0153580014

per informazioni relative ai pagamenti 0153580018 per allacci e scarichi fognari 013580024 – allaccifognari@cordarbiella.it

Al momento gli sportelli sono chiusi al pubblico, è possibile prendere un appuntamento telefonando al numero 0153580081.