Biella Rugby, prime conferme per la nuova stagione

Mentre sui campi di via Salvo D’Acquisto gli allenamenti proseguono, nel pieno rispetto delle regole anti Covid, dietro le quinte lo staff dirigenziale del club ordisce la trama della prossima stagione. L’obiettivo: presentarsi al via il prossimo 18 ottobre o 6 dicembre (queste le date ipotetiche della ripresa del campionato di Serie A proposte da Fir al termine dell’ultimo Consiglio Federale del 17 luglio scorso) con la squadra più performante possibile.

In quest’ottica, le prime due conferme per la s.s. 2020/2021: Emilio Vezzoli, terza centro e Sam Evans, mediano di mischia. Due ruoli strategici, determinanti sul campo, per la costruzione di un gioco efficace.Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Siamo convinti che Vezzoli e Evans siano due punti di riferimento per tutta la squadra. Siamo riusciti a trovare con loro il giusto accordo e siamo contenti che entrambi abbiano scelto di continuare il loro percorso in gialloverde. Sono sue veri leader sul campo e fuori. Hanno lavorato bene sin dal loro arrivo a Biella e siamo sicuri che proseguiranno con la medesima attitudine anche in futuro. Emilio è di casa e anche se non è un biellese, diciamo che lo abbiamo adottato. Sam si sta integrando sempre meglio nella nostra realtà. Sono due ragazzi che credono e condividono i valori del club e rimangono un esempio da seguire per tutti i nostri giovani”.

Emilio Vezzoli oltre a giocare in Serie A, seguirà la Under 16 e Sam Evans si occuperà di seguire i trequarti di Under16 e Under 18.