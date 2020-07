Ue, Pichetto (FI): "Occasione storica per modernizzare Italia. Governo ascolti opposizioni e non segua obiettivi elettorali"

“Dopo l’intesa raggiunta nel Consiglio europeo per l’Italia ci sono gli esami, nel senso che tocca a noi. L’Italia ha un’occasione storica per fare investimenti capaci di modernizzare l’Italia. Grazie al Recovery Fund, 209 miliardi di cui 81 miliardi a fondo perduto e 127 miliardi di prestiti a tassi bassissimi, a cui si aggiungono il Mes, 36 miliardi per investimenti nel campo sanitario, e Sure, 20 miliardi per cassa integrazione e formazione ai quali bisogna unire anche circa 75 miliardi compreso la quota nazionale, permetteranno di avere uno spazio per investimenti di oltre 350 miliardi di euro. Ecco, è una grandissima occasione ma il rischio è che questo governo a causa della litigiosità interna e per sua incapacità non riesca a coglierla.

Forza Italia ha sempre dato dimostrazione di responsabilità, ma chiediamo che il governo ascolti le opposizioni e raccolga le proposte presentate evitando di limitarsi a un confronto di facciata. Saremo perciò vigili e determinati affinchè queste risorse non sia sprecate secondo obiettivi elettoralistici e ci si impegni davvero per cambiare e modernizzare il Paese”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bilancio del Senato, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.