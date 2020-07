Pdl Zan, Cassarà e Veronese (FdI Biella): "Illiberale, liberticida e antidemocratica"

"Il Pdl è volto a modificare gli articoli 604bis e 604ter del Codice penale introducendo il reato di violenza e discriminazione fondato su motivi di sesso, di genere e orientamento sessuale dell'identità di genere. Fratelli d'Italia si dichiara fortemente contraria a questo progetto di legge, ritenendolo pericoloso, liberticida, ideologico e totalmente inutile. Pericoloso perché la norma nella sua definizione di 'atti di discriminazione' è generica, tali atti possono essere tutto e niente, saranno i giudici a decidere. Questa eccessiva discrezionalità nell'interpretazione della norma porta con sé il rischio che siano puniti, non la discriminazione, ma semplici manifestazioni di pensiero in ordine, ad esempio, all'ideologia gender o all'utero in affitto.

Il testo colpisce il mero disaccordo introducendo inaccettabili reati di opinione e compromettendo i valori tutelati dall’articolo 21 della Costituzione. Inutile perché nel nostro Ordinamento esistono tutti gli strumenti legislativi contro ogni forma di discriminazione e violenza verso tutte le PERSONE. Non ha alcun senso creare nel Codice Penale una sub-categoria dedicata esclusivamente alle persone con orientamento omosessuale, allora bisognerebbe farlo anche per gli obesi o per i disabili o per qualunque categoria che si senta discriminata. Inutile anche perché in Italia non esiste un pericolo omofobia. Lo confermano i dati dell’OSCAD, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori in seno al Ministero dell'Interno: dal 2010 al 2018 sono segnalati 212 casi di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

Ideologico perché il testo è ispirato all’ideologia di genere, che si vuole diffondere anche nelle scuole, minando la libertà educativa dei genitori, valore fondamentale sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione Europea sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La libertà di pensiero di opinione e la libertà educativa sono per Fratelli d'Italia dei valori irrinunciabili per questo ci opponiamo a una legge illiberale, liberticida e antidemocratica". A dichiararlo sono le due esponenti di Fratelli d'Italia, Corinne Cassarà e Rita Daniela Veronese.