Edilizia, il richiamo del presidente ANCE Panuccio: “Meno burocrazia e maggior flessibilità per erogazione mutui” VIDEO

“Il valore di questa giornata è sempre più importante e rappresenta un momento di incontro e sintesi”. Così ha esordito il presidente Francesco Panuccio nel corso dell'assemblea ANCE (Associazione Nazionali Costruttori Edili) che ha fatto il punto della situazione attraverso la lettura dei dati per poter capire quali saranno le mosse successive. Prima di procedere è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare gli associati scomparsi nell’ultimo anno: Giuseppe Panuccio e l'ex direttore Orazio Scanzio.

“Quest’anno è stato particolare - continua il presidente - molti lo consideravano il ‘cigno nero’, l’evento che spariglia ogni progetto. ANCE ha preso decisioni forti, come quella di richiedere la sospensione dell’attività dei cantieri per tutelare i lavoratori e, conseguentemente, ha predisposto il Protocollo di sicurezza per ripartire il prima possibile. Siamo riusciti a farci sentire, anche andando controcorrente per poter gestire una situazione inaspettata che ha coinvolto e travolto tutti, una tempesta imprevista. Nessuno poteva immaginare di dover affrontare un’emergenza sanitaria come questa che, purtroppo, non siamo ancora riusciti a superare”. ANCE ha ottenuto risultati importanti a livello regionale: per la prima volta nelle misure varate dalla Regione Piemonte è stato riconosciuto il ruolo anticongiunturale del settore delle costruzioni.

“Finalmente l’edilizia è vista come volano per l’economia”, esclama Francesco Panuccio, e per capirlo basta osservare che il contributo delle costruzioni al Pil piemontese è pari al 7,3%; circa 10 miliardi all’anno. Sono stati emanati provvedimento, ad esempio il riconoscimento dei costi del Covid-19 nel precario regionale, oltre allo stanziamento da 26 milioni di euro per il 2020 per coprire i costi di costruzione dovuti al comune, fino al 50% nel caso di nuovi stabili e fino al 100 nel caso di recuperi. “Sappiamo non essere sufficienti sotto alcuni aspetti - prosegue Panuccio - in particolare l’urbanistica, dove occorrono provvedimenti meno timidi e soprattutto permanenti perché possano avere gli effetti desiderati (ad esempio la destinazione d’uso e le varianti non varianti) ed alla tempistica, troppo breve per poter usufruire delle agevolazioni”.

L’assemblea rappresenta anche un momento per condividere le attività del Collegio nell’ultimo anno. Il presidente ANCE continua poi ricordando l’operato della associazione dalla propria rielezione nel luglio 2019. La presenza sul territorio e sui canali media è aumentata: “Abbiamo fatto conoscere la nostra posizione su tematiche locali, regionali e su tematiche più ampie di carattere nazionale (la battaglia sullo split-payment, l'iniziativa #bloccadegrado per i primi 100 giorni del governo regionale, l'esigenza di portare infrastrutture e collegamenti sul territorio)”. Migliorato anche il dialogo con la politica, facendo presenti le esigenze della categoria ai rappresentanti del territorio, dando vita a qualche movimento.

“Grazie al progetto ‘costruiamo i geometri del futuro’ in collaborazione con l'Istituto Gae Aulenti - continua il presidente - ci siamo rivolti agli studenti che si avvicinano al mondo dell’edilizia con lezioni specifiche tenute da tecnici selezionati. Ricordo anche l'iniziativa di Ance Piemonte con cui era stata lanciata la sfida agli studenti del Politecnico per la realizzazione di un’applicazione per smartphone/tablet destinata a chi opera in cantiere, finalizzata ad agevolare la progressiva registrazione dell’avanzamento dei lavori e la conseguente proiezione dei tempi di ultimazione di tutte le lavorazioni previste attraverso lo sviluppo di questo cruscotto digitale”. Sono stati organizzati anche diversi incontri su tematiche specifiche a cui sono stati invitati anche altri attori del sistema costruzioni ed incontri in prefettura per stilare i vari protocolli che ci hanno permesso di riprendere a lavorare dopo l’emergenza Covid-19.

“In tutto questo - prosegue Francesco Panuccio - vorrei far notare lo stato di salute, nonostante i tempi difficili, della nostra associazione. Oggi ratifichiamo infatti l'ingresso di due nuove aziende che hanno chiesto di associarsi: l’impresa Ravagnani Ettore di Cossato e l’impresa Building Progress di Zanellato Lucio di Ronco Biellese”. Non dimentichiamo che all’inizio della pandemia, il settore delle costruzioni stava ancora scontando più di dieci anni di profonda crisi. L’ultima indagine di Ance Piemonte per i primi sei mesi del 2020 aveva messo in luce un settore a due velocità: alcuni segnali di ripresa, seppur lievi, per alcune province e rallentamenti per altre; complessivamente era emerso un ritmo di crescita troppo lento e poco incisivo per consolidare i segnali di risveglio del settore. A livello regionale si contavano 12 mila imprese uscite dal mercato e 37 mila addetti in meno: numeri sempre molto forti che fotografavano lo stato di salute dell’edilizia piemontese.

“A livello provinciale - va avanti il presidente dell’ANCE - si può dire che i numeri fotografati dalla Cassa Edile facevano registrare una stabilità, se non segnali di dinamismo, almeno fino a febbraio, mese in cui la massa salariale, rispetto al dato dell’anno precedente segnava ancora un segno positivo. Ci si aspettava poi che i diversi bonus, tra cui quello facciate, potessero essere un aiuto nell’affermarsi della dinamica. La pandemia ha di fatto bloccato, per alcuni mesi, tutto. La massa salariale è crollata mentre sono schizzate le ore di cassa integrazione, in particolare nei mesi di aprile e maggio. Ora è troppo presto per trarre delle conseguenze”. Alla luce dell’instabilità che stiamo vivendo viene quindi spontaneo domandarsi che cosa succederà nel futuro. ANCE immagina due scenari: uno ‘soft’ con un ritorno alla normalità, seppur con meno fiducia da parte delle imprese e produzione ridotta, a gennaio 2021 con un calo degli investimenti nel 2020 del 10%; un altro ‘hard’, molto più problematico, con un ritorno alla normalità a ottobre 2021 e un calo degli investimenti del 28% nel 2020. Secondo l’ultima indagine di Confindustria in Italia si registra una ripartenza difficile e fragile per industria e servizi, con poca fiducia per consumi e investimenti, export e turismo in rosso e ore lavorate in caduta. Per il Piemonte il Comitato Torino Finanza ha stimato, nel primo trimestre del 2020, un calo del Pil pari al 4,3% (-4,8% per l’Italia).

Il monitoraggio della Banca d’Italia afferma che la nostra regione, quando è stata colpita dalla pandemia, era già fortemente indebolita. Da marzo ad aprile 2020 l’industria ha registrato un brusco calo, maggiore rispetto alla media nazionale, principalmente per una flessione della domanda interna e della domanda estera. “La problematica della liquidità - riprende Panuccio - è stata segnalata da circa un quinto delle imprese che hanno partecipato all’indagine, criticità che anche noi abbiamo più volte rilevato. Continueremo a confrontarci con le Istituzioni affinché le nostre istanze vengano accolte, ricordando che il settore può essere aiutato oltre che con risorse, indispensabili per la ripresa, anche con provvedimenti che evitino eventuali contenziosi, come i provvedimenti a costo zero”.

Il presidente Ance procede dando speranza per il futuro: “Ricordo che Ance Piemonte con l’Ancie regionale e la Regione Piemonte hanno organizzato il webinar ‘Riparti Piemonte…dall’edilizia’ che, per l’alta adesione prevista, è stato più volte replicato. Monitoreremo temi importanti anche nazionali come il Superbonus al 110% e saremo sempre più presenti sui canali mediatici in modo da tenere alta l’attenzione sul settore delle costruzioni e sulle sue potenzialità per la ripresa dell’economia, auspicando che il settore riparta e di tornare alla normalità, consapevoli che sarà una ‘nuova normalità’. In ultimo, saremo sempre vicini e lavoreremo fianco a fianco con gli altri attori del territorio biellese che in questo momento, con il riconoscimento di Biella Città Creativa Unesco, ha un’occasione di sviluppo che non può essere persa”.

Prima di concludere e passare la parola ad altri, Francesco Panuccio ha tenuto a ringraziare i vicepresidenti, tutti i consiglieri che lo affiancano, Stefania Garbi, la direttrice della Cassa Edile Fabrizia Previdi, e chi altro è intervenuto prima di lui.