Dal Nord Ovest – Scontro nella vicina Vercelli con auto capottata, feriti in ospedale

In data odierna, poco dopo le 15, i Vigili Fuoco del comando di Vercelli sono intervenute nella vicina Vercelli, all'intersezione tra via Derna e piazza Camana per un incidente stradale. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una delle quali dopo l'impatto si è capovolta. Le squadre sono intervenute per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area circostante. Sul posto personale sanitario del 118 e polizia municipale. Le occupanti sono state trasportate presso l'ospedale cittadino per le cure del caso.