Biellese in lutto, muore a 62 anni Paola Golzio: fu la storica titolare della Gelateria Tropical

Biellese in lutto per la morte di Paola Golzio, mancata questa mattina all'età di 62 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia che non le ha lasciato scampo. La donna era molto conosciuta nel Biellese, specialmente nel campo della ristorazione: insieme al marito Umberto, infatti, aveva guidato prima il bar ristorante La Seggiovia, al Mucrone, dal 1978 al 1980 poi il Circolo Familiare di Biella nei primi anni '80. In seguito, è stata la storica titolare della Gelateria Tropical, situata in via Rosselli, per quasi 15 anni fino al 1999.

“Mamma è sempre stata una grande combattente e non si è mai arresa di fronte a nulla – confida al telefono la figlia Marta, insieme al marito Daniele Ciani, maresciallo dei Carabinieri – Aveva voglia di vivere nonostante le difficoltà”. Paola Golzio lascia nel dolore, oltre al marito, le due figlie Marta e Clelia. Inoltre, è possibile renderle visita presso la Casa Funeraria DeFabianis sito a Biella, in via Santa Maria di Campagnate 35/A, di fronte al cimitero urbano (con orario: 8.30-12 e 14.30/17). Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 24 luglio, alle 19, nella Basilica Antica di Oropa. Sempre qui, avranno luogo i funerali sabato 25 luglio, alle 9.30. La salma riposerà nel cimitero monumentale del Santuario d'Oropa.