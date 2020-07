35enne con problemi di salute si allontana da casa e risulta irreperibile. Scattate le ricerche

Nel tardo pomeriggio di ieri una 35enne con problemi di salute residente in un comune della Valsessera si allontana da casa senza portare con sé documenti e cellulare. I congiunti, preoccupati per il mancato rientro, allertano i Carabinieri.

Il piano scatta immediatamente sotto il coordinamento della Centrale Operativa di Biella che dirama le ricerche alle autoradio in circuito. Dopo poche ore i militari della stazione di Crevacuore ritrovano la donna mentre vaga per le strade del paese. La ragazza, in buone condizioni generali, si scusa con gli operanti.

Fortunatamente solo un grosso spavento per i familiari che già in serata hanno potuto raggiungerla e riabbracciarla in caserma.