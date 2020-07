Sexting: Che Cos’è e Quando è Lecito Spiare il Cellulare di un Minore

Complice la diffusione dei dispositivi informatici e delle applicazioni di messaggistica istantanea, nell’ultimo decennio ha preso piede una nuova, allarmante forma di trasgressione digitale molto in voga tra i giovanissimi. Si tratta del cosiddetto sexting, una pratica estremamente diffusa tra i minori, spesso ignari dei potenziali rischi che comporta.

Conosciamo più da vicino questo preoccupante fenomeno, e vediamo insieme come gestire al meglio la situazione, come spiare un cellulare o tablet di un minore al fine di tenerne sotto controllo l’attività, e quali provvedimenti prendere.

Che cos’è il sexting

Termine derivante dall’inglese sex (sesso) e texting (letteralmente, inviare messaggi), sexting indica lo scambio via chat o e-mail di messaggi a contenuto sessuale, talvolta correlati da video sessualmente espliciti e immagini di nudo o seminudo.

Come accennato, il sexting è una pratica sempre più diffusa tra i minori, compresi gli under 14. E come se il fenomeno non fosse già di per sé abbastanza preoccupante, spesso i giovani non si limitano a intrattenere conversazioni erotiche con coetanei di loro conoscenza, ma inviano con superficialità foto intime e video osé a perfetti sconosciuti incontrati in rete, senza rendersi conto delle conseguenze disastrose che tali sconsiderati comportamenti possono avere.

Inviare immagini di sé con espliciti riferimenti sessuali a terzi, sia che si tratti del proprio partner sia, peggio ancora, di sconosciuti, può rivelarsi estremamente pericoloso. Una volta inviata una foto, infatti, si perde del tutto il controllo della stessa e dell’uso che ne può essere fatto da altri.

Il sexting è una pratica molto pericolosa per definizione, ed è doveroso precisare che quando coinvolge minori è un vero e proprio reato. I contenuti delle chat, le immagini e i video possono essere utilizzati a scopo diffamatorio e, nel peggiore dei casi, per la realizzazione di materiale pornografico da diffondere in rete, con conseguenze catastrofiche per le parti coinvolte.

Sexting: che cosa fare?

Al fine di scongiurare il rischio che i minori cadano vittime di malintenzionati in rete o che si dilettino in attività potenzialmente autolesive come il sexting, i genitori hanno il diritto/dovere di tenere monitorata l’attività telefonica dei propri figli. Ecco qualche pratico consiglio.

Come spiare il cellulare dei propri figli da remoto

Sono state messe a punto applicazioni ad hoc che consentono di ottenere l’accesso remoto allo smartphone dei propri figli e monitorare:

· chiamate in entrata e in uscita;

· conversazioni su app di messaggistica istantanea, come WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, Viber, ecc.;

· messaggi di testo inviati, ricevuti e cancellati;

· attività sui social media, come Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat, ecc.;

· foto, video e contenuti multimediali condivisi, ricevuti e scaricati;

· posizione e spostamenti;

· cronologia e attività del browser.

Non si tratta né di violare la privacy dei propri figli né tantomeno di intromettersi indebitamente nella loro sfera di riservatezza, ma di svolgere il proprio ruolo di genitori, che include il dovere di vigilanza.

Come affrontare l’argomento

Se notate attività sospette o sconvenienti sul cellulare dei vostri figli, affrontate senza esitazione l’argomento e prendete i giusti provvedimenti.

Innanzitutto, è doveroso per un genitore mettere in guardia i propri figli sui rischi celati dalla rete. Informate i vostri figli dei pericoli a cui vanno incontro mettendo in atto tali pratiche sconvenienti. Stabilite delle chiare regole, e aiutate i vostri figli ad avere un rapporto sano e intelligente con il digitale. Inoltre, date il buon esempio e fate del vostro meglio per insegnare loro l’importanza e i significati associati alla sessualità.

Se necessario, denunciate l’accaduto alle autorità competenti.