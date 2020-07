Casa Museo di Rosazza, visite in sicurezza e buona affluenza di pubblico

Con l'arrivo dell'estate, continuano le aperture alla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo. La visita alla struttura segue le linee guida anticontagio ed è possibile effettuarla ogni domenica fino al 30 agosto, dalle 14.30 alle 18. “È stato predisposto un percorso "a senso unico" con salita fino al sottotetto percorrendo una scala e discesa da una scala diversa che porta all'uscita sul retro dell'edificio – spiegano i responsabili - Sono chiaramente a disposizione gel disinfettanti e viene fatto osservare l'obbligo di mascherina. All'ingresso viene regolata l'affluenza in modo che il numero di persone presenti in ogni piano possa garantire la sicurezza dei visitatori. L'accoglienza è curata da volontari e dalle Valëtte in Gipoun disposti su ogni piano per dare indicazioni e spiegazioni varie”.

La visita può rappresentare un'occasione di conoscenza della civiltà alpina, della storia, della cultura locale e delle tradizioni ancora vive. “Può essere il migliore completamento della giornata trascorsa in riva al torrente o tra i boschi a cercare frescura – proseguono - Vi è stata buona affluenza nelle scorse domeniche anche di utenti provenienti da altre regioni, attirati dalla particolarità del paese di Rosazza che viene sempre più citato per il mistero in esso celato. I visitatori erano sorpresi ed interessati dalla esposizione etnografica della Casa Museo”.

Per conoscere le iniziative della Casa Museo di Rosazza si può contattare la pagina Facebook ed Instagram o il numero: 333.7390885.