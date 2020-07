Camandona, con la festa di Sant’Anna il gusto diventa fondamentale

È in programma, nei due prossimi weekend a partire dal 25 luglio, la festa di Sant’Anna 2020. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Camandona e si comporrà di pranzi e cene con menù fisso e numero limitato di partecipanti.

Le limitazioni sanitarie anti Covid-19 impongono, infatti, di rispettare alcune regole che obbligheranno gli organizzatori ad agire di conseguenza. La prenotazione sarà necessaria per partecipare all’evento e, prima di potervi accedere, sarà misurata la temperatura corporea di ogni presente.

La festa di Sant’Anna si terrà, anche quest’anno, nella frazione Falletti di Camandona. Inoltre, non vi è pericolo di annullamento della manifestazione per cause meteorologiche in quanto è garantita la presenza di tendoni e coperture. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook della Pro Loco per conoscere dettagliatamente il programma della manifestazione.