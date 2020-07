Saldi, la Regione anticipa il via agli “sconti”: anche a Biella si parte il 25 luglio

Nei prossimi giorni la Giunta regionale del Piemonte modificherà per mezzo di una delibera la data di inizio dei saldi, che prenderanno dunque il via sabato 25 luglio e non il 1º agosto come precedentemente stabilito.

“Recentemente - spiega l’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio - per sostenere la ripartenza e la ripresa del commercio piemontese e venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali nell’attuale e straordinaria fase emergenziale sanitaria, sociale ed economica, abbiamo adottato una serie di misure straordinarie, come il posticipo dei saldi estivi al 1º agosto e l’autorizzazione per le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione. Tuttavia, alla luce di una ulteriore evoluzione del quadro economico generale, di un attento approfondimento specifico e settoriale e di un costante confronto con il settore del commercio piemontese, si è infine deciso di anticipare l’inizio dei saldi a sabato 25 luglio, di concerto con gli operatori, segnatamente in relazione al settore moda e abbigliamento”.

“La decisione relativa alla possibilità per le Regioni di anticipare la data dei saldi - continua l’assessore Poggio - è stata presa nel corso della Conferenza Stato-Regioni di lunedì 20 e il Piemonte si allinea con questa scelta alle Regioni confinanti come la Lombardia, con lo scopo di favorire in ogni modo possibile la ripartenza e la crescita del settore in un contesto e quadro socio-economico purtroppo fortemente critico”.

Anche a Biella, i saldi estivi inizieranno il 25 luglio, e non più il 1° agosto come precedentemente stabilito. La data sarà ufficializzata nei prossimi giorni con una delibera della Giunta regionale. Lo rende noto con una nota stampa l’assessore regionale Vittoria Poggio.

“I tempi per iniziative a sostegno della partenza dei saldi estivi risultano davvero stretti – dice l’assessore al Commercio della Città di Biella Barbara Greggio -, ho appreso da qualche ora questa notizia. Da un lato capisco la scelta dell’assessore Poggio che a fronte di quanto deciso dalla conferenza Stato-Regioni ha dovuto allinearsi alla confinante Lombardia, ma dall’altro capisco anche che per i commercianti queste tempistiche sono davvero ridotte all’osso”.

A Biella si stava organizzando per l’avvio dei saldi l’apertura serale dei negozi al 1° agosto, un evento a sostegno del commercio: “A questo punto il Comune di Biella prende atto della nuova data e cerca di favorire le attività – aggiunge l’assessore Greggio -, noi daremo la disponibilità per l’apertura serale per questo sabato 25 luglio, ma capisco che è uno sforzo imponente per tutti e lasceremo libertà decisionale ai commercianti”.

Con la nuova data di inizio saldi, sabato 25 luglio, a Biella è previsto l’ultimo sabato di completa gratuità di tutti i parcheggi blu della città. L’iniziativa rientrava tra i provvedimenti del #riparTiAmo Biella a sostegno delle attività economiche dopo il lockdown.