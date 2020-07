Casa della Salute, intervista al medico e direttore tecnico del Centro di Fisioterapia Fausto Vignali

Abbiamo intervistato il Dr. Fausto Vignali, Medico Fisiatra e Direttore Tecnico del Centro, con specialità in Fisiatria ed in Idrologia e Bioclimatologia medica, e vasta esperienza nel campo della Riabilitazione acquisita e sviluppata negli anni presso vari centri ospedalieri (Ospedale Maggiore di Novara, di Venaria Reale ed Ospedale degli infermi di Biella) e successivamente, dal 2002, come Direttore Responsabile dell’UF Medicina Riabilitativa 2° livello della Clinica “I Cedri” del gruppo Habilita e dal 2018 come referente dell’UF Riabilitazione 1°livello della Clinica “La Vialarda” presidio del Policlinico di Monza. Il Professionista utilizza inoltre varie metodiche terapeutiche tra cui Agopuntura, Medicina manuale, Ossigeno-Ozonoterapia.

Cosa ci può dire su questo progetto?

E’ stata una scommessa porsi in ambito della salute biellese aprendo il nuovo centro di Fisioterapia i cui requisiti, in questo particolare momento di congiuntura sfavorevole, sono dare la possibilità a tutta la popolazione di accedere al servizio con costi contenuti, ridurre i tempi di attesa ed offrire alta professionalità in un ambiente elegante, accogliente ed attrezzato delle più innovative metodiche fisioterapiche. Le patologie affrontate saranno le comuni malattie dell’apparato locomotore (dolori cervicali, dolori dorso-lombari, ernie discali, tendiniti di spalla, artrosi di anca e ginocchio, esiti di traumi e di immobilizzazione polisegmentaria, esiti di paralisi neurologica centrale o periferica, edemi da stasi venoso-linfatica). I Pazienti accederanno previa prenotazione telefonica e verranno visitati e valutati dal sottoscritto. Sulla base della patologia e del quadro clinico-funzionale riscontrato, avranno già un primo trattamento “manu medica” che, se del caso, potrebbe essere manipolativo, mesoterapico o infiltrativo. Successivamente sulla base di un progetto riabilitativo individuale, di cui una copia sarà indirizzata al proprio Curante a fini informativi e di condivisione, il Paziente verrà inviato alla T.d.R. per iniziare il percorso terapeutico che si avvarrà oltre che di un trattamento chinesiterapico specifico anche in abbinamento a fisioterapia mediante l’utilizzo delle più moderne apparecchiature.

Perché bisognerebbe scegliere Casa della Salute?

Perché nel nostro centro il Paziente si sentirà accolto con gentilezza in un ambiente elegante, in cui saranno affrontati i sui problemi di salute da parte di professionisti altamente qualificati in grado di utilizzare tecnologie all’avanguardia, in tempi ragionevolmente brevi e addirittura immediati se del caso, con prezzi contenuti, in modo da dare pressoché a tutti la possibilità di affrontare con rassicurazione e serenità le proprie problematiche.

