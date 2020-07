Bus, ecco le novità per accesso ai mezzi di trasporto e norme a bordo

Novità sulle norme di sicurezza anticontagio da tenersi all'interno degli autobus. A renderle note la stessa Atap Biella che, a parziale rettifica della precedente comunicazione 139 del 9 luglio 2020, spiega le nuove disposizioni relative alla capienza dei mezzi di trasporto, in attesa di chiarimenti sull’applicazione del Dpcm del 14 luglio 2020 e del DPGR Piemonte n° 77 di pari data, entrambi riferiti alla materia. Sugli autobus di linea extraurbana viene ripristinato, con effetto immediato, il carico limitato ai sedili lungo i finestrini.

Rimangono in vigore le limitazioni già vigenti sugli autobus urbani e suburbani, come le altre prescrizioni tra cui si ricorda, in particolare, che gli utenti dovranno indossare correttamente la mascherina, oltre che a bordo autobus, anche nelle aree di fermata e presso le autostazioni/capilinea/Movicentro ecc.; inoltre, la distanza interpersonale di un metro è sempre obbligatoria, eccetto per i minori accompagnati e per le persone che vivono nella stessa unità abitativa, compresi i non vedenti accompagnati.