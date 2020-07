5x1000, Anffas dichiara: “Lo useremo nel Biellese e per biellesi”

“Il vostro 5x1000 lo useremo nel Biellese e per biellesi”. Parola di Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas, che fotografa la filosofia dell’associazione rispetto alle donazioni effettuate tramite la dichiarazione dei redditi.

La numero uno di Anffas, infatti, aggiunge: “Assicuriamo a tutti che, quanto riceveremo, sarà utilizzato solo ed esclusivamente nei nostri centri diurni e per i nostri ospiti, che appunto sono biellesi. Una scelta in continuità con quanto sempre fatto anche nel passato”. Sulla stessa lunghezza d’onda Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Integrazione Biellese, il braccio operativo di Anffas: “Tutti i fondi raccolti negli anni sono stati destinati a progetti eseguiti nel Biellese per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità del territorio e non solo per quelli associati ad Anffas. Noi ci impegniamo, e assicuriamo, che quanto riceviamo sarà speso solo ed esclusivamente nel nostro centro diurno di Gaglianico e nelle altre sedi in giro per la provincia, da Biella a Salussola. E quindi per il centinaio di ospiti, che sono tutti biellesi”.

“Ogni anno riceviamo un contributo legato al “5x1000” da oltre un centinaio di persone o di famiglie - aggiunge Manavella -. In termini squisitamente economici, parliamo di poco meno di 3 mila euro all’anno”. Per sostenere Anffas Biellese e i suoi progetti di aiuto per le persone con disabilità, bisogna inserire il codice fiscale dell’associazione (90052140028) nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi.