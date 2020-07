Campiglia Cervo, ecco la lettera dei cittadini di Rialmosso sulle bollette dell'acqua

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo avuto notizie, che nelle settimane passate, sono state recapitate nel nostro capoluogo: Campiglia Cervo le bollette dell’acqua fatturate con l’utilizzo a noi nuovo, del contatore. Dalle prime indiscrezioni, sembra che alcune di queste bollette contengano importi non indifferenti, pare che ci siano delle fatture di 1700 / 2200 euro per un periodo di consumo pari a 15 mesi. Con la presente stiamo semplicemente mettendo le mani avanti, in quanto a Rialmosso non sono ancora state recapitate, ma temiamo che ci toccherà la stessa sorte. Altro aspetto da evidenziare, e’ la posa dei contatori anche nelle fontanelle pubbliche, non sono ancora stati posizionati ovunque, ma per quanto di nostra conoscenza in Comune sono già arrivati addebiti pari a 500 euro per una fontanella e per un periodo di pochi mesi.

Vogliamo evidenziare alcuni aspetti, che caratterizzano la quotidianità di chi ha scelto di vivere tutto l’anno in alta Valle del Cervo.

• Dobbiamo affrontare lunghi inverni e di conseguenza sopportare costi notevolmente maggiori per il riscaldamento

• In molte frazioni non c’è alcun servizio, parlo di negozi, parrucchieri etc

• La prima farmacia è situata a Sagliano Micca, che dista 5 – 9 km a seconda della frazione

• A partire da Sagliano Micca e salendo lungo tutta la Valle, i posti di lavoro si possono contare sulle dita delle mani, e questo costringe a dover fare il pendolare, con ulteriori costi da sostenere.

• Le Frazioni non ubicate sul fondo della Valle non sono servite da mezzi pubblici. Potremmo ancora dilungarci ma abbiamo scelto ed accettato questi limiti, tuttavia le bollette dell’acqua (nuova versione) sono la goccia che fa’ traboccare il vaso.

L’Alta Valle del Cervo, anche grazie alla sua posizione geografica, e per le caratteristiche del suo territorio, e’ una zona molto piovosa, di conseguenza l’acqua potabile e’ abbondante al punto che il troppopieno e’ sempre presente. In inverno, per qualche periodo vi e’ la necessita’ di lasciare scorrere un filo di acqua in casa per evitare il congelamento, ed in estate e’ bello per piacere personale , e per abbellire le frazioni, coltivare alcuni fiori e di conseguenza annaffiare al bisogno. Mai avremmo immaginato di dover affrontare un problema simile, facciamo solo un esempio: a Milano l’acqua potabile costa tutto compreso 0,60 centesimi di euro al metro cubo. Il Comune di Campiglia Cervo, dopo l’unificazione con Quittengo e San Paolo Cervo, si e’ impegnato per favorire la residenza permanente dei suoi abitanti. Con uno sforzo economico rilevante, non applica l’addizionale IRPEF a tutti i redditi, inoltre almeno fino allo scorso anno non applica neppure la Tasi.

In ogni occasione, quando si parla della Valle tutti esprimono aggettivi che richiamano la bellezza del territorio, delle frazioni, della natura, della flora,della fauna etc, ma anche delle fontane, che a breve saranno chiuse da un rubinetto. Ora ci rivolgiamo a tutti gli attori che per competenza ricoprono a vario titolo delle responsabilità nella gestione dell’acqua, e quindi: l’ARERA, l’ATO2, il CORDAR di Biella.

E’ veramente vostra intenzione per quanto vi compete bloccare il ripopolamento della Valle, e contemporaneamente agevolare l’esodo dalla stessa? Ci auguriamo che questa vicenda ritorni all’interno della normalità le leggi che voi dovete seguire a volte non possono essere applicate in modo omogeneo su’ tutto il territorio Nazionale. Esistono delle realtà che necessitano di regolamentazioni particolari".