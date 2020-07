Sfide, diamanti e viaggi in premio al Golf Club Cavaglià

Sabato si è giocata al Gc Cavaglià la tappa del circuito con finale nazionale Golf Impresa Tour 2020, gara singola, sulla distanza di 18 buche (Stableford, 3 categorie) che ha visto al via una sessantina di giocatori.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Simone Bucino Cavaglia' 33 1° Netto Paolo Brusa Cavaglia' 37 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglia' 36. Seconda categoria: 1° Netto Elena Benigni Cavaglia' 38 2° Netto Marco Brocchetti Cavaglia' 37. Terza categoria: 1° Netto Andrea Naborrini Cavaglia' 45 2° Netto Francesca Crivellaro Cavaglia' 40. 1° Ladies Carlotta Schellino Cavaglia' 37 1° Seniores Leonardo Angiulli Arona 37. Un’ottantina di partecipanti hanno animato domenica al Gc Cavaglià il Tour Specialità Mediterranee (18 buche Stableford, 3 categorie), gara che porterà i vincitori alla finale di Folgaria. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Giancarlo Magnani Cavaglia' 32 1° Netto Lorenzo Pagano Roma Acquasanta 39 2° Netto Daniele Tonso Cavaglia' 39. Seconda categoria: 1° Netto Paolo Maza Cavaglia' 40 2° Netto Fabrizio Leone Cavaglia' 38. Terza categoria: 1° Netto Giulia Meggiorin Cavaglia' 43 2° Netto Alessandro Cafagno Cavaglia' 41. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglia' 38 1° Seniores Claudio Fabbris Cavaglia' 39.

Weekend dai premi prestigiosi al Gc Cavaglià con due gare di circuito entrambe sulla distanza di 18 buche con formula Stableford 3 categorie. Sabato si giocherà la tappa del The Royal Diamond – Privileged The Club valida per la qualificazione al campionato del mondo amatoriale Wagc Tour 2020. In palio ai vincitori diamanti certificati. Domenica chiuderà il programma la prova del Golf Television Domina Golf In Tour con in premio voucher per “The Invitational Finale Sharm” del 5/13 Dicembre 2020 (compresi di: volo aereo, soggiorno all inclusive e pacchetto 3 giorni golf). In entrambi i casi a fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco.