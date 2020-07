Workshop finale del Progetto Euro Lab

Sta volgendo al termine il progetto Euro Lab Laboratori di Europrogettazione, promosso dal Comune di Benna con Cerrione, in qualità di co-organizzatore ed una rete di altri 7 comuni: Borriana, Candelo, Gaglianico Massazza, Sandigliano, Salussola e Verrone. Partner di progetto, l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Si tratta di un'iniziativa formativa specialistica destinata agli amministratori locali, giovani under 35 e/o di nuova nomina, sostenuta da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale.

Il progetto è stato strutturato su una prima parte teorica ed una pratica. Il percorso di formazione specialistica si è focalizzato su materie amministrative connesse alla UE, in particolare indirizzandosi verso programmi della Commissione Europea e l’europrogettazione. La formazione laboratoriale si è focalizzata sull’individuazione di progetti ed iniziative che fossero promosse dai Comuni coinvolti ed indirizzate alle comunità locali, soprattutto volti a politiche giovanili, iniziative per i giovani, progetti solidali.

Le lezioni sono state tenute dalla Dottoressa Gabriella Bigatti di eConsulenza, agenzia di europrogettazione di Torino.Il percorso aveva preso il via a febbraio con le prime lezioni tenutesi a Benna e a Cerrione, poi a causa del lockdown aveva subito una pausa, per riprendere nel mese di maggio con incontri in remoto. Nel mese di giugno, con i dovuti accorgimenti previsti dalle norme anti Covid, sono state organizzate due lezioni in presenza. Poi si è passati alla parte operativa, in cui i discenti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro, ciascuno dedicato alla presentazione di una specifica candidatura a Programmi Europei.

Venerdì 31 luglio dalle 16 alle 18, nella Sala Conferenze della Mosca Srl, in Benna (Via del Vignale), si terrà il meeting finale di restituzione del lavoro fatto durante questi mesi di progetto. Al convegno parteciperanno l'Assessore Regionale Caucino, i Sindaci e gli amministratori dei comuni coinvolti nella rete di progetto. Ogni gruppo presenterà il percorso fatto e la candidatura elaborata - commenta il vicesindaco di Benna, Giorgio Biollino-. Al termine verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai discenti. Chiediamo anche una conferma di partecipazione da parte di un collaboratore".