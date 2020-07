Graduatorie Provinciali per le Supplenze, le domande dal 22 luglio fino al 6 agosto

Al via la procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle 15 di domani, mercoledì 22 luglio, fino alle 23,59 del 6 prossimo agosto. Si potrà richiedere di partecipare alla procedura in un’unica provincia. Lo prevede il decreto che sarà pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione con tutte le indicazioni operative.

L’inserimento delle domande avverrà unicamente per via telematica. Da quest’anno, infatti, la procedura per la formazione delle Graduatorie Provinciali e di istituto per l’assegnazione delle supplenze è interamente digitalizzata, con un sistema che ha l’obiettivo di consentire una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico.

Si potrà presentare domanda attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Il precedente comunicato con le novità sulle graduatorie provinciali:https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-azzolina-firma-l-ordinanza-al-via-le-nuove-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-sistema-completamente-digitalizzato-ora-assegnazione-delle-