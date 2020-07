Biella, partecipato il flashmob "Spazza l'odio"

Grande partecipazione sabato 18 luglio al flashmob “spazza l'odio” in Via Italia, organizzato dal Partito Democratico Biellese e da Il Groviglio a cui hanno aderito Arci, Arcigay Vercelli, Torino Pride, Voci Di donne, Non sei sola, Donne Nuove, Thomas Sankarà, Giovani Democratici, Democratiche, Articolo Uno, Rifondazione Comunista,+ Europa, CGIL, CISL, UIL e ANPI.

Una manifestazione di promozione del DDL Zan, legge contro ogni forma di omo-bi-trans fobia e misoginia. Una legge che non imbavaglia, che non limita la libertà di espressione, ma che piuttosto vuole insegnare ed educare i cittadini a esprimersi senza insultare e punire chi istiga all'odio. Purtroppo, viviamo in un'Italia dove ragazzi e ragazze vengono cacciati di casa perché omosessuali, coppie che vengono aggredite perché passeggiano per strada. Donne che vengono picchiate, maltrattate, stuprate e uccise soprattutto da uomini che dicevano di amarle.

Viviamo in un Paese dove il colore della pelle o il paese di origine può fare la differenza. Non possiamo più tollerarlo è necessario un cambio di rotta, per questo importante anche l'adesione alla campagna dà voce al rispetto e di rispondere. Molte persone sono intervenute per far conoscere una norma che si sta discutendo da mesi alla commissione Giustizia e che dovrà essere discussa in Parlamento. Si ringraziano tutte le persone che hanno deciso di scendere in piazza a dimostrazione che questa è una legge giusta e di cui abbiamo fortemente bisogno.