Aspi: Pichetto (Fi): "Seri dubbi su perseguimento interesse pubblico"

"Abbiamo serissimi dubbi che l'operazione di sostanziale nazionalizzazione di Aspi, che gestisce gran parte delle autostrade italiane, persegua l'interesse pubblico. Non sappiamo quale sarà il costo di acquisto della la maggioranza delle azioni ora in capo alla famiglia Benetton e soprattutto non sappiamo se a pagare questa operazione saranno anche gli italiani che non usano le autostrade. Ed ancora, gli investitori stranieri si continueranno a fidare dell'Italia che con molta nonchalance ha messo da parte i privati da un'azienda delle dimensioni di Aspi? Probabilmente solo per mettere in atto una vendetta di carattere ideologico e politico?

Ed ancora l'iper comunicazione del governo, che ha paventato per due anni la revoca della concessione facendo prima deprimere il valore delle azioni in borsa salvo poi cambiare improvvisamente linea determinando una supervalutazione delle stesse di oltre il 26%, rappresenta una turbativa dei mercati? Chi ha comprato e venduto in quei giorni precedenti e successivi all'operazione il titolo Aspi-Atlantia? Sono tutti interrogativi a cui dare risposte esaustive". Lo ha detto nell'Aula del Senato il senatore Gilberto Pichetto illustrando la mozione di Forza Italia su Aspi.