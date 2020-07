A Valdilana due membri della giunta Carli diventano Cavalieri al Merito della Repubblica

Due nuovi Cavalieri della Repubblica a Valdilana. Si tratta di due membri della giunta guidata da Mario Carli: il vicesindaco Cristina Sasso e l'assessore Carlo Grosso, che saranno insigniti dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. A consegnare il riconoscimento sarà il Consigliere della Presidenza della Repubblica per l'Informazione Gianfranco Astori venerdì alle 18 a Crocemosso.

In seguito alla commemorazione del 10 novembre 2018 a Valle Mosso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto manifestare il proprio apprezzamento agli amministratori che lo hanno accolto per il ricordo dell'alluvione nelle valli di Mosso e Sessera. “Onorificenza importante ed inattesa: non me l’aspettavo – confida Sasso - La notizia mi ha inorgoglito ma è un riconoscimento per tutta la valle. Il mio ringraziamento va al Capo dello Stato”.