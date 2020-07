Premio Lions Bugella Civitas per la migliore recensione

Il Premio nazionale Lions Bugella Civitas, seconda edizione, si prefigge di diffondere la lettura critica dei libri finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria attraverso una maggiore riflessione e analisi dei temi affrontati in ciascuno dei saggi, e promuove un concorso per la Migliore recensione. Le recensioni, massimo 2000 battute, dovranno pervenire entro il 30 settembre 2020 in formato digitale alla segreteria del Premio Biella Letteratura e Industria (premiobiella@cittastudi.org).

La mail dovrà recare la dicitura “concorre al Premio Lions Bugella Civitas”, i dati dell’autore della recensione (nome, cognome, residenza, indirizzo mail e numero di telefono), e in allegato il modulo per il trattamento dei dati scaricabile dal sito del Premio. (www.biellaletteraturaindustria.it). Le cinque migliori recensioni verranno rese note in occasione della presentazione dei finalisti della XIX edizione del Premio in ottobre e saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook del Premio per la votazione popolare. L’autore della miglior recensione riceverà un premio di 500 euro, che verrà consegnato in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo in novembre presso l’Auditorium di Città Studi a Biella.

I libri finalisti per la recensione sono: -Michele Ainis, Demofollia: la Repubblica dei paradossi (La Nave di Teseo); -Maria Paola Merloni, Oggi è domani: Vittorio Merloni, vita di un imprenditore (Marsilio); -Adriano Prosperi, Un volgo disperso: contadini d'Italia nell'Ottocento (Einaudi); -Luca Ricolfi, La società signorile di massa (La Nave di Teseo); -Salvatore Romeo, L'acciaio in fumo – L'Ilva di Taranto dal 1945 a oggi (Donzelli).