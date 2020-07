Jazz Summer 2020, a Candelo La Familia Loca "en vivo"

Giovedi 23 luglio alle 21,30, all'interno della rassegna "Jazz Summer 2020" , è attesa al Torchio di Candelo la band cubana " La Familia Loca". Originari di "la Habana" e tutti diplomati al famoso conservatorio della città, sono Eduardo Cespedes alla chitarra, basso e alla voce; Virginia Quesada al pianoforte e voce e Ernesto Lopez alle percussioni e batteria.

La "Familia" è una vera e propria istituzione per il movimento latinoamericano in Italia, hanno inciso brani di grandissimo successo e sono stati "remixati" da i più importanti Dj internazionali. Musicisti di grandi doti tecniche e "sommersi" dal vero cuore cubano fatto di virtuosismi e voci suadenti. Presenteranno al Torchio il loro repertorio tradizionale e alcuni loro grandi successi in un concerto da gustare e da ballare.

E' veramente un onore averli per la rassegna proprio per il grande successo che hanno nel circuito della musica latina e soprattutto per il grande livello artistico. Per prenotare si può chiamare direttamente il Torchio al numero 015 249 9028.Per giovedì 30 è atteso il gruppo vocale McKeenye Sister, ia rassegna è finanziata da Fondazione CR Biella e da Fondazione CRT.