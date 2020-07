Seab, parla il presidente Rossetto: "Ricapitalizzazione indispensabile e miglioramento del servizio"

Un disavanzo di 12 milioni di euro, ed affidamenti e linee di credito con le banche per 6,3 milioni di euro che, negli ultimi 18 mesi, gli istituti di credito hanno bloccato.

Questo il punto di partenza finanziario per il neo presidente Seab, Luca Rossetto, eletto da un'ampia maggioranza dall'assemblea dei sindaci soci di lunedì 20 luglio, insieme al nuovo Cda, formato dal vicepresidente Luca Zani, Elena Bodo, Delia Frigatti ed Andrea Basso.

"Seab è un'azienda sottocapitalizzata, in quanto dotata di un capitale sociale di 200mila euro che gestisce un volume d'affari di 20 milioni di euro. - commenta Luca Rossetto - Questo il motivo per cui la ricapitalizzazione è indispensabile per portare la società ad un capitale di funzionamento. Negli ultimi 18 mesi le banche che finanziavano l'azienda hanno chiuso i rubinetti a fronte delle riserve espresse dal collegio sindacale sui bilanci 2017 e 2018".

L'assemblea di lunedì ha inoltre approvato il bilancio 2019, da cui emergono risultati ottimistici: "Il bilancio chiude con una perdita di esercizio molto contenuta di circa 70mila euro, - spiega il neo presidente - e con un utile operativo, ossia una differenza positiva tra ricavi e costo operativi".

Il presidente Luca Rossetto è ottimista anche dal punto di vista della forza lavoro, che, con una delegazione sindacale CIGIL, CISIL e UIL, ha presidiato l'esterno di Città Studi durante l'assemblea di lunedì: "Il costo del personale è una voce significativa per un'azienda di servizi. Partiamo dal principio che il personale Seab svolge notevolmente bene il proprio lavoro: il compito del nostro Cda è quello di organizzare lo svolgimento del servizio in modo da provare a farlo meglio. Insieme al bilancio abbiamo presentato la relazione di gestione con cui abbiamo condiviso quali sono le tipologie di rifiuto, la loro criticità, il volume dei rifiuti rispetto all'anno scorso, in modo da valutare insieme il modo con cui organizzare la raccolta, che è un'analisi normale per un'azienda di servizi"