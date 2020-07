Tromba d'aria, Cossato conta i danni. Moggio: "Alla Pichetta volato via tetto. Si è evitata una tragedia"

Una notte interminabile. Tanti i mezzi di soccorso e il personale all'opera per evitare i pericoli causati dalla tromba d'aria che si è abbattuta su Cossato in special modo via Martiri. Vigili del Fuoco di Biella, del distaccamento di Cossato e Ponzone, Carabinieri e diversi civili sono scesi sulle strade a contare i danni e effettuare i primi lavori di messa in sicurezza.

Chicchi grossi quasi come noci, vento, acqua hanno flagellato diverse zone del cossatese e di tutto il Biellese. Alberi pericolanti, abbattuti, tetti volati via come carta, tegole scagliate sull'asfalto hanno inflitto danni anche ingenti agli edifici. In prima linea anche il sindaco Enrico Moggio.

“Sono ancora in corso le valutazioni del caso – spiega il primo cittadino – Se parliamo di danni agli edifici pubblici, la Scuola Capoluogo ha subito qualche danno ma lieve se paragonato a quello che hanno subito altri edifici. Disagi anche nei giardini pubblici del centro con la caduta di rami e qualche pianta. Stiamo verificando, insieme ad un esperto, la stabilità di alcuni alberi e se è necessario fare interventi per la messa in sicurezza. Inoltre, via Corridoni è stata al momento chiusa al traffico perchè non percorribile a causa della presenza di un mezzo metro abbondante di grandine”.

Ma i danni più gravi si sono registrati nella zona della Pichetta, dove un condominio è stato completamente investito dalla furia della tromba d'aria. “Il tetto è stato completamente scoperchiato, sollevato una decina di metri e disperso in tutta la zona: si è evitata una tragedia – sottolinea Moggio – Sono volate via tegole e lamiere e cadute a terra piante di proprietà privata. Già questa notte, è stato transennato il perimetro del palazzo che non presenta, secondo i primi sopralluoghi, criticità o problemi statici ma alcuni cornicioni dovranno essere messi in sicurezza. Le famiglie, per ora, non sono state evacuate ma occorre installare qualcosa di temporaneo sul tetto per evitare infiltrazioni d'acqua all'interno del palazzo. Ringrazio le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per il loro tempestivo e determinante intervento”.

