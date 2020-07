Tromba d'aria a Cossato, scoperchiato tetto in cemento-amianto e alberi sradicati al parco dei Carpini FOTO

Si continuano a contare i danni materiali a Cossato dopo la tromba d'aria che ha flagellato la cittadina biellese, dopo la mezzanotte del 22 luglio. Alberi anche secolari hanno ceduto alla forza del vento mentre alcuni tetti sono stati scoperchiati. In via Imer Zona questa mattina è stata emessa un'ordinanza dal sindaco Enrico Moggio, per tutta l'area del capannone, dove una parte di copertura in cemento amianto è volata via andando a spaccarsi sull'asfalto di proprietà.

Questa mattina è giunta la segnalazione e immediatamente sono arrivati in via Imer Zona i Vigili del Fuoco e il personale di Arpa Piemonte, per verificare la condizione di pericolosità. Per diverse ore si sono protratte le analisi alle quali sono poi giunte le conclusioni di dover provvedere allo smaltimento delle lastre danneggiate dalla tromba d'aria. Da qui è partita l'ordinanza del sindaco per "lavori di massima urgenza".

Intanto, segnalazioni di danni ad abitazioni ed aree verdi, pubbliche e private, continuano ad arrivare in Comune. L'ultima è arrivata dal comitato cossatese a difesa del parco dei Carpini di Lorazzo Baretto, dove tre piante di medie dimensioni sono state piegate dalla forza del vento. Fortunatamente non hanno causato danni. Intanto, sui social, molti cittadini stanno condividendo post e immagini dei danni provocati dalla violenta tromba d'aria di questa notte.

“Mi stanno giungendo continui avvisi da tutto il territorio di Cossato – confida il sindaco Moggio – Terreni privati, giardini, parchi pubblici. Purtroppo questa tromba d'aria si è concentrata per lo più, oltre alla Pichetta, in via Spinei e nelle zone di confine con Lessona ma stiamo registrando situazioni critiche su tutto il territorio. Dare numeri, in questo momento, è prematuro perchè la situazione è in continua evoluzione. È in corso il censimento dei danni e si proseguirà fino a domani”.