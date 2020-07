Servizio al tavolo senza mascherina così come i clienti. Sanzione e chiusura per noto locale di Biella

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli operatori della Polizia di Stato della “Squadra Amministrativa” della Questura di Biella, il 21 luglio hanno contestato al proprietario di un noto locale in zona Riva, una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 per non aver rispettato le misure di prevenzione anticovid.

Nella serata del 12 luglio scorso è stata accertata la presenza di numerosi avventori all’interno del locale, in piedi e senza mascherina e i dipendenti che facevano servizio al tavolo, non indossavano la protezione. La violazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro ad 3000 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.