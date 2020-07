Lunghe code alla Posta di Pettinengo aperta solo tre giorni. I cittadini: "Situazione inverosimile"

I cittadini di Pettinengo e non solo, sono inviperiti per gli orari e la lungaggine delle attese all'ufficio postale. Da diverso tempo, in pratica da quando è iniziato il post emergenza Coronavirus, a detta delle persone, è un susseguirsi di personale diverso che si trovano a far fronte ad un doppio lavoro, visto che l'ufficio apre solo tre giorni la settimana, contro i sei ante Covid. La sede di via Roma è situata in una strategica posizione di passaggio e notoriamente molto frequentata anche da persone di passaggio.

E le storie si accavallano e si intrecciano, da chi ha dovuto attendere fino ad oltre un'ora e mezza prima che fosse il suo turno, a chi all'orario di chiusura è stato detto 'mi spiace ma deve tornare il prossimo giorno', a chi si è visto 'parcheggiato' reo di essere andato alle poste in un giorno di pagamento delle pensioni. E queste sono solo alcune delle situazioni riscontrate.

Nell'ultimo caso il pettinenghese ha scritto un post, sulla sua pagina social, descrivendo nei dettagli cosa era successo quella mattina. "Alle 8,20 apre la Posta ed io arrivo alle 8,25 -scrive l'uomo-. Si entra uno alla volta e davanti a me solo una signora. Il nuovo operatore della filiale mi guarda e mi chiede cosa dovevo fare, 'perché oggi è giorno di pensioni'. Mi guardo alle spalle e già indispettito gli dico che non c'è nessuno. Lui allora mi risponde che la signora ne ha per un po'". Morale la coda si allunga, lui deve andare al lavoro alle 10 e alle 9,30 perde la pazienza e sbraitando se ne va. Senza aver fatto la sua operazione.

Insomma, sembra proprio che gli attuali orari dell'ufficio stiano facendo imbufalire le persone. La sede postale di Pettinengo è sempre stata aperta 6 giorni la settimana. Poi, con il Covid, l'orario è stato ridotto a tre soli giorni: martedì, giovedì e sabato.

Le lamentele sono giunte anche al sindaco Gianfranco Bosso. "Dopo aver parlato con la sede di Biella, ho scritto il 14 luglio una lettera via mail alla direzione centrale di Roma per evidenziare la problematica -commenta-. Ho chiesto formalmente di ripensare agli orari dell'ufficio e trovare una soluzione per eliminare tale disagio. Del resto, ante Covid, l'ufficio era aperto sei giorni la settimana". Ma i problemi non solo esistono a Pettinengo ma anche Salussola, Netro, Viverone e Brusnengo, per citarne alcuni.

"Il discorso delle chiusure per l'emergenza Covid 19 si stanno protraendo e ora siamo in concomitanza delle ferie estive -commenta Vincenzo Chiariello coordinatore territoriale Slp Cisl Biella_. Il disagio è che tanti uffici hanno avuto le razionalizzazioni e adesso è tornata la normalità. E' chiaro che quelli abituati all'apertura di sei giorni settimanali siano in sofferenza. I fattori sono diversi e tutti cumulativi. L'azienda comunque sta trattando a livello sindacale".