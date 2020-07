La Polizia arresta tre romeni sorpresi a lanciare droga in carcere

Tre cittadini rumeni provenienti da Torino sono stati tratti in arresto nella notte del 21 luglio 2020 dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Biella, per cessione di sostanza stupefacente poiché sorpresi a lanciare diversi involucri di stupefacente dentro le mura del carcere.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Biella, ha permesso di individuare e stroncare un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente destinato ai detenuti del carcere di Via dei Tigli. Gli agenti hanno beccato in flagranza un uomo mentre lanciava quattro involucri contenenti smartphone e droga all’interno del Carcere e altri due cittadini romeni che si trovavano con lui, un uomo e una donna, che facevano da palo per controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Una grossa berlina proveniente da Torino, con a bordo dei cittadini romeni, aveva insospettito gli inquirenti per i passaggi che, nei giorni precedenti al lancio, aveva fatto nelle vicinanze della Casa Circondariale. Così, su disposizione della Procura della Repubblica di Biella, si dava avvio ad un’attività investigativa con specifici servizi mirati a stroncare l’eventuale attività delittuosa. Infatti, nella notte del 21 luglio, non appena l’autovettura con i tre soggetti arrivava nel centro cittadino di Biella veniva subito intercettata dai poliziotti che la seguivano fin ai pressi della Casa Circondariale.

Gli agenti vedevano un uomo scendere dall’auto, avvicinarsi alla recinzione dell’istituto Penitenziario e lanciare quattro diversi pacchetti dall’area esterna del carcere che superavano il muro di cinta. A quel punto è scattato il blitz e per i tre non c’è stato scampo. Venivano immediatamente recuperati, da un campetto interno del carcere, quattro involucri contenenti circa 100 grammi di sostanza stupefacente del genere hashish, suddivisa in confezioni, 100 compresse di subutex e circa 700 pastiglie di anfetamine di diverso colore, nonchè 5 telefoni cellulari e 4 schede sim.

L’importante risultato ottenuto è il frutto di un’attenta e scrupolosa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Biella che da tempo aveva monitorato e tenuto sotto osservazione i movimenti dei tre soggetti, i quali presumibilmente avevano tentato di introdurre sostanza stupefacente con questa modalità anche in passato.