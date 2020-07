Attimi di paura alle 11,30 di questa mattina per un incendio in uno scantinato di via Dante a Cossato. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco muniti di autobotte e i Carabinieri della locale stazione anche per la viabilità del tratto stradale.

Ora rimangono da accertare le cause che hanno provocato il piccolo rogo prontamente messo sotto controllo dai pompieri.