Grigliata con amici, si ubriaca e diventa aggressivo fuori dal bar

Nella notte tra il 19 e il 20 luglio, due equipaggi della Polizia di Stato della Squadra Volante di Biella hanno arrestato G. D., biellese di 56 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo che erano intervenute davanti ad un bar di Ponderano, in ausilio ad un’ambulanza del 118, per la segnalazione di un paziente aggressivo.

All’arrivo degli agenti della Questura di Biella, l’uomo, a cui verrà in seguito accertato un tasso alcolemico pari a 3.37 g/l, si dimostrava fin da subito violento. Oltre a rifiutare la cure, l’uomo rifiutava anche di farsi identificare, per poi, all’improvviso, colpire con pugni e calci due agenti, rimasti feriti con una prognosi di giorni 10 ciascuno. A questo punto gli altri operatori si trovavano costretti ad usare lo spray al peperoncino al fine di immobilizzarlo, cosa che riuscivano a fare con grande fatica.

In ospedale l’uomo è stato poi sedato poiché continuava ad essere aggressivo verso chiunque gli si avvicinasse. Durante l’udienza dinanzi al Tribunale di Biella del 21 luglio che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari, G. D., chiedeva scusa per quanto accaduto, dichiarando di non ricordare nulla di quanto successo, dopo aver partecipato ad una grigliata con gli amici.