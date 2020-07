Bomba d'acqua a Lessona, la grandine invade la strada. Sindaco: “È un disastro”

Precipitazioni, grandine e vento anche a Lessona, dove si comincia a fare anche qui la conta dei danni dopo il violento acquazzone di questa notte.In particolare, chicchi di notevole intensità si sono abbattuti in molte zone del paese danneggiando mezzi e abitazioni e invadendo alcune strade, come viale Piemonte,via Roma verso Capovilla e l'incrocio di via Fratelli Tondi con la strada verso Masserano. Per rimuovere la grandine è stato necessario l'utilizzo di ruspe.

“È un disastro – commenta a caldo il sindaco Chiara Comoglio – Purtroppo questa notte è successo di tutto: danni ai tetti, allagamenti in alcuni punti di Lessona, alberi caduti in strade secondarie e diverse abitazioni, compreso il Municipio, al buio. Ora la corrente è stata ripristinata ma è uno spettacolo desolante quello che ho visto stamattina”.