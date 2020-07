Raduno partigiano in formato ridotto, Anpi: “Ricordare chi è scomparso durante lockdown”

Neanche il Covid-19 ferma il 75.mo Raduno Partigiano, di scena come ogni anno alla Cascina Lunga, nei luoghi che videro la nascita della 2.a Brigata Garibaldi. L'edizione 2020 si svolgerà in forma necessariamente ridotta per le restrizioni imposte dalle norme di distanziamento sociale. Si seguiranno le norme di sicurezza come già avvenuto in occasione della celebrazione della cerimonie svolte da ANPI e Comuni interessati nei tre mesi trascorsi.

Il ritrovo è fissato alle 10.30 nel piazzale davanti al monumento, nella giornata di domenica 26 luglio. Porteranno il saluto ai partecipanti i rappresentanti dell’ANPI Valle Cervo e Provinciale. “Sarà l’occasione per ricordare la Festa della Liberazione, tutti i Partigiani che sono mancati dallo scorso raduno, e quelli a cui non abbiamo potuto portare l’ultimo saluto, scomparsi al tempo della lunga quarantena – spiegano gli organizzatori - Un primo piccolo passo non solo per la ripresa, ma verso la rinascita di cui il Paese ha bisogno”. Al termine è possibile recarsi all’agriturismo Alpe Montuccia per il pranzo, previa prenotazione al numero 366 2874159.