Miagliano celebra la festa di Sant'Alessio, sindaco: “Cittadini solidali donano cibo a famiglie in difficoltà”

Domenica di festa a Miagliano per la celebrazione della festa patronale di Sant'Alessio. In tale occasione, il sindaco Alessandro Mognaz ha così commentato sul particolare momento che ha cambiato le vite di tutti: “La condizione umana è stata piegata dal Covid, ma allo stesso tempo le comunità locali hanno risposto con grandi gesti di solidarietà, inaspettati. I nostri cittadini, facendo la spesa nei negozi del territorio, hanno infatti donato grandi quantità di generi alimentari, poi distribuite alle famiglie in condizioni di fragilità”.

Ma non solo. L'amministrazione comunale non si è mai fermata come spiega lo stesso primo cittadino: “Sono attivi i cantieri presso il plesso scolastico: investire sulla scuola significa investire sul futuro e, se i bambini frequentano le nostre scuole, vuol dire far vivere la nostra amata Valle Cervo”.