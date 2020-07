Centri estivi Divertistudio, iscrizioni ancora aperte

Proseguono le iscrizioni per il mese di agosto ai Centri Estivi organizzati da Spazio Ragazzi Divertistudio promossi dall’Impresa Sociale Anteo Cooperativa di Biella. Diverse le soluzioni a disposizione: “Summer Village 2020” il Centro Estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio, per bimbi dai 6 agli 11 anni, attivo fino a venerdì 11 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, presso la sede del Divertistudio in Piazza Falcone a Biella; “Junior Club Alba Marina” per bimbi dai 6 agli 11 anni e “Teen Club Alba Marina" per ragazzi dai 12 ai 14 anni all’Alba Marina di Valdengo, attivi fino a venerdì 28 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Tantissime le novità di quest’anno a partire dal tema, un fantastico viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo delle produzioni cinematografiche e televisive per il centro estivo di Biella e poi tanti laboratori creativi, ludici, culturali e didattici, e ancora tanto, tantissimo sport, grazie alla fruizione della fantastica location dell'Alba Marina con la sua piscina, i sui campi di tennis, basket, calcetto e molto altro ancora. Ancora una volta abbiamo pensato al miglior intrattenimento per i vostri figli, un'esperienza unica e indimenticabile, dove nulla è lasciato al caso. Tutte le attività e i laboratori sono stati progettati nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione da Covid-19, tutti gli spazi sono costantemente sanificati e disinfettati, tutto il personale è stato correttamente formato ed istruito di conseguenza.

Le iscrizioni per il mese di agosto e settembre devono essere effettuate entro Mercoledì 29 luglio, possono essere effettuate per una o più settimane, anche non consecutive, a seconda delle esigenze.

Per informazioni 348.0188561 o divertistudio@gruppoanteo.it.