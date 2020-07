Zubiena, pronti 15mila euro per le nuove oasi internet

Il progresso tecnologico va sempre più di pari passo con la qualità della vita, stimolando gli organi governativi nazionali e sovranazionali ad elargire fondi per migliorare le comunicazioni, soprattutto quelle via web. È esattamente ciò che si è verificato a Zubiena, quando il comune ha ricevuto 15 mila euro da Wifi4EU per potenziare il servizio internet e creare nuove oasi Wi-Fi.

“Sono molto contento - ha ammesso il sindaco Davide Basso - perché il miglioramento della connessione internet e le oasi Wi-Fi era nel mio programma elettorale. Possiamo implementare ciò che avevamo prima e magari implementare l’uso della fibra nelle aree pubbliche. Ora non ci resta che informarci su come fare per sfruttare questi fondi, so che bisogna mettersi in contatto con un installatore qualificato. Se devo essere sincero, non pensavo che questo contributo sarebbe arrivato, ma ne sono contentissimo”.