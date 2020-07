Viverone, balneabili tutte e quattro le spiagge del lago

A seguito degli esiti analitici rilevati nella campagna annuale della Goletta Laghi di Legambiente per il Lago di Viverone, Arpa Piemonte ha effettuato, unitamente al Comune di Viverone ed ai tecnici del gestore della rete fognaria, un sopralluogo per cercare l'origine della contaminazione.

“Il prelievo effettuato da Legambiente su un piccolo immissario con flusso molto debole che occasionalmente sfocia verso il lago, non è stato ripetuto per mancanza di un battente d'acqua che consentisse il campionamento – si legge sul sito dell'Arpa Piemonte - L'origine di tale corso d'acqua si è rivelato essere un pozzetto sito nei pressi dell'area camper del campeggio e la ricerca dei parametri normalmente utilizzati per la valutazione della balneabilità (Escherichia coli ed Enterococchi), hanno confermato la presenza di una contaminazione di tipo fecale. Il Comune di Viverone ha quindi provveduto a bloccare lo scarico e ad effettuare ulteriori accertamenti”.

Il campionamento effettuato da Arpa anche sul Lago di Viverone nei pressi del porticciolo antistante il campeggio ha evidenziato il rispetto dei limiti dei parametri microbiologici per la fruizione balneare, pur non rientrando nell'elenco regionale delle acque di balneazione. Secondo Arpa, si confermano tutte balneabili nel campionamento del 13 luglio le quattro zone del lago di Viverone presenti nella rete delle acque di balneazione del Piemonte.

I dati, i grafici ed il giudizio di balneabilità sono, come di consueto, riportati nel Bollettino delle Acque di Balneazione all'indirizzo https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/balneazione_webapp/