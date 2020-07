A Lessona il medico di base Guido Minero va in pensione

Il 31 luglio, Guido Minero indosserà per l'ultima volta il camice da medico di base. Dopo numerosi anni in cui ha svolto diligentemente ed instancabilmente la sua professione di medico è arrivato per lui il momento di andare in pensione. Caro a tutti gli abitanti di Lessona per il carattere e l'etica sul lavoro, non sarà facilmente dimenticato.

“Difficile rimpiazzare una persona del genere - afferma il primo cittadino Chiara Comoglio - era disponibilissimo con tutti, anche verso chi non era suo paziente. Ricordo alcuni episodi in cui si presentava alle 7 del mattino per visitare un mio famigliare: non conosceva orari e non aveva limiti. Mi dispiace moltissimo che ci lasci e mi auguro che chi verrà dopo di lui possa confrontarsi e tenersi in contatto con lui”.